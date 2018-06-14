Страны ЕС поддержали введение пошлин на товары из США

Страны Евросоюза единогласно поддержали ответные меры на введение США торговых пошлин.
Страны ЕС поддержали введение пошлин на импорт товаров из США в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины на европейские сталь и алюминий. Представители стран альянса поддержали ответные меры единогласно, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
Уточняется, что теперь решение об ответных мерах должна одобрить Еврокомиссия, следующее заседание которой назначено на 20 июня. Ожидается, что в случае одобрения пошлины будут введены в конце июня или начале июля.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. Ограничения и начинающаяся торговая война стали одной из центральных тем саммита G7, который прошел на прошлой неделе в Канаде, однако обсуждение завершилось тем, что Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита.
Уточняется, что теперь решение об ответных мерах должна одобрить Еврокомиссия, следующее заседание которой назначено на 20 июня. Ожидается, что в случае одобрения пошлины будут введены в конце июня или начале июля.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. Ограничения и начинающаяся торговая война стали одной из центральных тем саммита G7, который прошел на прошлой неделе в Канаде, однако обсуждение завершилось тем, что Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита.
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