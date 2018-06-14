    Страны ЕС поддержали введение пошлин на товары из США

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    Страны ЕС поддержали введение пошлин на товары из США

    Страны ЕС поддержали введение пошлин на товары из США

    Страны Евросоюза единогласно поддержали ответные меры на введение США торговых пошлин.

    Страны ЕС поддержали введение пошлин на импорт товаров из США в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины на европейские сталь и алюминий. Представители стран альянса поддержали ответные меры единогласно, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

    Уточняется, что теперь решение об ответных мерах должна одобрить Еврокомиссия, следующее заседание которой назначено на 20 июня. Ожидается, что в случае одобрения пошлины будут введены в конце июня или начале июля.

    смотретьТрамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. Ограничения и начинающаяся торговая война стали одной из центральных тем саммита G7, который прошел на прошлой неделе в Канаде, однако обсуждение завершилось тем, что Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита.

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