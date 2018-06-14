Суд арестовал акции группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых

Преображенский суд Москвы наложил арест на акции группы компаний «Сумма» по делу о мошенничестве против ее совладельцев.
О том, что на акции 13 компаний группы «Сумма» наложен обеспечительный арест, сообщила «Интерфаксу» в четверг представительница Преображенского суда Москвы Александра Савельева.
Александра Савельева, пресс-секретарь Преображенского суда Москвы: «Судом наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний „Сумма“».
Она уточнила, что постановление было вынесено еще 28 апреля и уже было обжаловано защитой совладельцев «Суммы» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. На четверг назначено рассмотрение жалобы.
Напомним, Тверской суд 31 марта арестовал на два месяца братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова, главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс». Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков деньги наложен арест. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Главным его активом является группа «Сумма». Аресты также наложены на автомобили и недвижимость, принадлежащие группе.
Александра Савельева, пресс-секретарь Преображенского суда Москвы: «Судом наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний „Сумма“».
Она уточнила, что постановление было вынесено еще 28 апреля и уже было обжаловано защитой совладельцев «Суммы» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. На четверг назначено рассмотрение жалобы.
Напомним, Тверской суд 31 марта арестовал на два месяца братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова, главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс». Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков деньги наложен арест. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Главным его активом является группа «Сумма». Аресты также наложены на автомобили и недвижимость, принадлежащие группе.
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