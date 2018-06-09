По делу братьев Магомедовых арестованы машины, квартиры и активы «Суммы»

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на 4 автомобиля, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
О принятом решении сообщила и. о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.
Светлана Максимова, и. о. пресс-секретаря Тверского суда г. Москвы: «Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых».
По информации ТАСС, уже обжалована большая часть постановлений.
Тверской суд 31 марта арестовал на два месяца братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 миллиарда рублей, а бывший руководитель входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков деньги наложен арест. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Главным его активом является группа «Сумма».
Светлана Максимова, и. о. пресс-секретаря Тверского суда г. Москвы: «Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых».
По информации ТАСС, уже обжалована большая часть постановлений.
Тверской суд 31 марта арестовал на два месяца братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 миллиарда рублей, а бывший руководитель входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков деньги наложен арест. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Главным его активом является группа «Сумма».
Комментарии