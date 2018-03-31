В день задержания миллиардер Магомедов планировал улететь в Майами

В день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов собирался улететь в США.
О том, что бизнесмен хотел покинуть Россию, стало известно на заседании Тверского суда, где решается вопрос об избрании Магомедову меры пресечения.
Судья: «В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами».
О задержании Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, совладельцев группы компаний «Сумма», ранее сообщали в МВД. «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев — Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России журнала Forbes. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, братья были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». По предварительным данным, объем средств, похищенных Зиявудином Магомедовым, превышает 2 млрд рублей.
Прокурор: «В материалах дела содержится информация о семи эпизодах хищений из федерального и региональных бюджетов, также из компаний с государственным участием. Общий объем хищений превышает 2 млрд рублей».
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщала, что обыски в компаниях Магомедова были связаны с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира, по данным издания, ущерб оценивается в 752 млн рублей.
Судья: «В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами».
О задержании Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, совладельцев группы компаний «Сумма», ранее сообщали в МВД. «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев — Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России журнала Forbes. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, братья были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». По предварительным данным, объем средств, похищенных Зиявудином Магомедовым, превышает 2 млрд рублей.
Прокурор: «В материалах дела содержится информация о семи эпизодах хищений из федерального и региональных бюджетов, также из компаний с государственным участием. Общий объем хищений превышает 2 млрд рублей».
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщала, что обыски в компаниях Магомедова были связаны с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира, по данным издания, ущерб оценивается в 752 млн рублей.
Комментарии