В МВД сообщили о задержании совладельцев группы компаний «Сумма»

Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, задержан руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Проведены масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в 25 субъектах РФ. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний „Сумма“ Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу „Сумма“, Артур Максидов».
В отношении этих лиц возбуждены дела о мошенничестве и преступном сообществе. Уточняется, что расследование ведется «по фактам хищений бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Проведены масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в 25 субъектах РФ. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний „Сумма“ Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу „Сумма“, Артур Максидов».
В отношении этих лиц возбуждены дела о мошенничестве и преступном сообществе. Уточняется, что расследование ведется «по фактам хищений бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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