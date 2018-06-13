Министр иностранных дел России прокомментировал итоги состоявшегося в Сингапуре саммита США — КНДР.
Сергей Лавров: «При всей важности разрешения проблем между Соединенными Штатами и КНДР, включая и этапы денуклеаризации полуострова, и гарантии безопасности, ясно, что в двустороннем формате эти проблемы решиться едва ли смогут в полной мере. И все участники шестисторонних переговоров неизменно исходили из того, что увенчать этот процесс должно создание системы мира, безопасности и стабильности во всей Северо-Восточной Азии».
Первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась накануне в Сингапуре. Его результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. В Кремле приветствовали проведение саммита и заявили, что эта встреча способствует разрядке напряженности на Корейском полуострове.
Первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась накануне в Сингапуре. Его результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. В Кремле приветствовали проведение саммита и заявили, что эта встреча способствует разрядке напряженности на Корейском полуострове.
Комментарии