    Лавров: проблемы Корейского полуострова нельзя решить в формате США — КНДР. Лавров, МИД РФ, США, Северная Корея, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров: проблемы Корейского полуострова нельзя решить в формате США — КНДР

    Лавров: проблемы Корейского полуострова нельзя решить в формате США — КНДР

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    Лавров: проблемы Корейского полуострова нельзя решить в формате США — КНДР

    Лавров: проблемы Корейского полуострова нельзя решить в формате США — КНДР

      Министр иностранных дел России прокомментировал итоги состоявшегося в Сингапуре саммита США — КНДР.

      Сергей Лавров: «При всей важности разрешения проблем между Соединенными Штатами и КНДР, включая и этапы денуклеаризации полуострова, и гарантии безопасности, ясно, что в двустороннем формате эти проблемы решиться едва ли смогут в полной мере. И все участники шестисторонних переговоров неизменно исходили из того, что увенчать этот процесс должно создание системы мира, безопасности и стабильности во всей Северо-Восточной Азии».

      Первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась накануне в Сингапуре. Его результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. В Кремле приветствовали проведение саммита и заявили, что эта встреча способствует разрядке напряженности на Корейском полуострове.

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