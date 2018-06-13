Захвативший заложников в Париже марокканец направлен в психиатрическую клинику

Мужчина, который накануне захватил двух человек в заложники в
10-м округе французской столицы, доставлен в психиатрическую больницу при префектуре полиции Парижа.
Нападавший — 26-летний мужчина марокканского происхождения. При задержании он получил легкие ранения. Минувшей ночью его доставили в психиатрическую клинику, в связи с этим режим предварительного заключения в отношении него был отменен. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Захват заложников произошел накануне днем. Марокканец удерживал в здании двух человек. Во время переговоров с полицией он сбивчиво упоминал о терактах, которые произошли во Франции в минувшие годы, и нападавших, которые совершили эти атаки. Также он затрагивал тему ислама и требовал встречи с послом Ирана во Франции.
В итоге правоохранители пошли на штурм здания. В ходе спецоперации обоих заложников удалось освободить, а злоумышленник был задержан.
Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, нападавший не числится в электронных базах лиц, которые могут быть связаны с терроризмом. Основной версией практически сразу стало психическое расстройство нападавшего.
Захват заложников произошел накануне днем. Марокканец удерживал в здании двух человек. Во время переговоров с полицией он сбивчиво упоминал о терактах, которые произошли во Франции в минувшие годы, и нападавших, которые совершили эти атаки. Также он затрагивал тему ислама и требовал встречи с послом Ирана во Франции.
В итоге правоохранители пошли на штурм здания. В ходе спецоперации обоих заложников удалось освободить, а злоумышленник был задержан.
Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, нападавший не числится в электронных базах лиц, которые могут быть связаны с терроризмом. Основной версией практически сразу стало психическое расстройство нападавшего.
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