    В Париже неизвестный захватил заложников. Париж, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Париже неизвестный захватил заложников

    В Париже неизвестный захватил заложников

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    • Фото: @SchonheereT / twitter.com
    В Париже неизвестный захватил заложников

    В Париже неизвестный захватил заложников

    В Париже неизвестный захватил заложников
    • Фото: @SchonheereT / twitter.com

      • Неизвестный захватил заложников в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции.

      Во французской столице началась спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин, передает ТАСС.

      В свою очередь France Info со ссылкой на источник сообщает, что захват произошел в десятом округе Парижа. Мужчина взял в плен двух человек и заявил, что у него есть взрывное устройство. Мотивы преступника не установлены. Район происшествия оцеплен, движение перекрыто. По предварительным данным, речь не идет о теракте.




      Захват совершен на улице Петит Экюри. По неподтвержденным данным CNews, один из заложников ранен.

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