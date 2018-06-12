В Париже неизвестный захватил заложников

Неизвестный захватил заложников в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции.
Во французской столице началась спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин, передает ТАСС.
В свою очередь France Info со ссылкой на источник сообщает, что захват произошел в десятом округе Парижа. Мужчина взял в плен двух человек и заявил, что у него есть взрывное устройство. Мотивы преступника не установлены. Район происшествия оцеплен, движение перекрыто. По предварительным данным, речь не идет о теракте.
Захват совершен на улице Петит Экюри. По неподтвержденным данным CNews, один из заложников ранен.
В свою очередь France Info со ссылкой на источник сообщает, что захват произошел в десятом округе Парижа. Мужчина взял в плен двух человек и заявил, что у него есть взрывное устройство. Мотивы преступника не установлены. Район происшествия оцеплен, движение перекрыто. По предварительным данным, речь не идет о теракте.
Un homme armé retranché rue des petites écuries à #Paris. La BRI est sur place, otages possible. pic.twitter.com/VsaaxJCAKa— 🇫🇷 BGZZ ن (@bgzjul) 12 июня 2018 г.
Захват совершен на улице Петит Экюри. По неподтвержденным данным CNews, один из заложников ранен.
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