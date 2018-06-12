    Захваченные в Париже заложники освобождены. Париж, Франция, заложники, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахваченные в Париже заложники освобождены

    Захваченные в Париже заложники освобождены

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    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier
    Захваченные в Париже заложники освобождены

    Захваченные в Париже заложники освобождены

    Захваченные в Париже заложники освобождены
    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier

      • Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил, что заложников, которые были захвачены неизвестным нападавшим в 10-м округе Парижа, удалось освободить.

      Министр внутренних дел Франции сообщил в своем Twitter, что в ходе штурма заложники были освобождены, их жизни вне опасности. Злоумышленник, который удерживал людей в плену, задержан.

      Жерар Коллон: «Париж, 10-й округ. Мужчина был задержан, и заложники находятся вне опасности. Я приветствую профессионализм и оперативность полиции и спасательных служб».




      смотретьСМИ: захвативший в Париже заложников мужчина требует встречи с послом Ирана
      СМИ: захвативший в Париже заложников мужчина требует встречи с послом Ирана
      Неизвестный мужчина сегодня днем захватил нескольких человек в заложники. Он заявлял, что вооружен пистолетом, и у него есть бомба. Нападавший требовал связать его с посольством Ирана. В результате полиция пошла на штурм здания, где удерживали пленников.

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