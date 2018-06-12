Захваченные в Париже заложники освобождены

Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил, что заложников, которые были захвачены неизвестным нападавшим в
10-м округе Парижа, удалось освободить.
Министр внутренних дел Франции сообщил в своем Twitter, что в ходе штурма заложники были освобождены, их жизни вне опасности. Злоумышленник, который удерживал людей в плену, задержан.
Жерар Коллон: «Париж, 10-й округ. Мужчина был задержан, и заложники находятся вне опасности. Я приветствую профессионализм и оперативность полиции и спасательных служб».
Неизвестный мужчина сегодня днем захватил нескольких человек в заложники. Он заявлял, что вооружен пистолетом, и у него есть бомба. Нападавший требовал связать его с посольством Ирана. В результате полиция пошла на штурм здания, где удерживали пленников.
Жерар Коллон: «Париж, 10-й округ. Мужчина был задержан, и заложники находятся вне опасности. Я приветствую профессионализм и оперативность полиции и спасательных служб».
#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 июня 2018 г.
Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.
Неизвестный мужчина сегодня днем захватил нескольких человек в заложники. Он заявлял, что вооружен пистолетом, и у него есть бомба. Нападавший требовал связать его с посольством Ирана. В результате полиция пошла на штурм здания, где удерживали пленников.
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