СМИ: захвативший в Париже заложников мужчина требует встречи с послом Ирана

В Париже неизвестный мужчина, который захватил заложников и угрожает бомбой, добивается встречи с послом Ирана во Франции.
Телеканал BFM TV сообщает, что захват заложников, предположительно, не является терактом. По его данным, мужчина, взявший в плен нескольких человек, требует встречи с послом Ирана во Франции.
Инцидент произошел на улице Петит Экюри в 10-м округе Парижа. Район, где проводится спецоперация, перекрыт. Кроме стражей порядка, на место прибыли пожарные.
Точное число заложников неизвестно. СМИ со ссылками на разные источники сообщают, что неизвестный удерживает двух или трех человек. По неподтвержденным данным, один из заложников ранен. Сообщается, что нападавший ударил его гаечным ключом по голове.
В свою очередь Le Parisien со ссылкой на источники пишет, что среди троих пленников есть беременная женщина. Преступник утверждает, что вооружен пистолетом и взрывным устройством, а также действует не один, и у него есть сообщник за пределами здания.
Инцидент произошел на улице Петит Экюри в 10-м округе Парижа. Район, где проводится спецоперация, перекрыт. Кроме стражей порядка, на место прибыли пожарные.
Точное число заложников неизвестно. СМИ со ссылками на разные источники сообщают, что неизвестный удерживает двух или трех человек. По неподтвержденным данным, один из заложников ранен. Сообщается, что нападавший ударил его гаечным ключом по голове.
В свою очередь Le Parisien со ссылкой на источники пишет, что среди троих пленников есть беременная женщина. Преступник утверждает, что вооружен пистолетом и взрывным устройством, а также действует не один, и у него есть сообщник за пределами здания.
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