Эрдоган заявил о готовности применить С-400

Турция будет готова применить
зенитно-ракетные комплексы С-400, если такая необходимость возникнет. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.
Эрдоган подчеркнул, что Турция приобретает эти комплексы не для того, чтобы они ржавели на складе.
Реджеп Эрдоган: «В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?».
По его словам, Анкара выпрашивала у Вашингтона комплексы ПВО несколько лет, но конгресс США не одобрил их продажу. Россия же предоставила привлекательное предложение.
Реджеп Эрдоган: «Они (русские — ред.) сказали, что даже пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления кредита».
В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В апреле глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
Реджеп Эрдоган: «В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?».
По его словам, Анкара выпрашивала у Вашингтона комплексы ПВО несколько лет, но конгресс США не одобрил их продажу. Россия же предоставила привлекательное предложение.
Реджеп Эрдоган: «Они (русские — ред.) сказали, что даже пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления кредита».
В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В апреле глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
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