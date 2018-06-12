    В Волгоградской области после крушения катамарана проверят весь водный транспорт. Волга, Волгоград, Волгоградская область, кораблекрушения, корабли и суда, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волгоградской области после крушения катамарана проверят весь водный транспорт

    В Волгоградской области после крушения катамарана проверят весь водный транспорт

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    В Волгоградской области после крушения катамарана проверят весь водный транспорт

    В Волгоградской области после крушения катамарана проверят весь водный транспорт

      В Волгоградской области, где накануне катамаран столкнулся с баржей, проверят весь водный транспорт. Речная прогулка унесла жизни 11 человек.

      Уголовное дело о столкновении катамарана с баржей, которое привело к гибели 11 человек, поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета. По предварительным данным, именно действия владельца катамарана привели к трагедии — он проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы баржи. Кроме того, как показала судмедэкспертиза, он находился в нетрезвом состоянии.

      К настоящему моменту опознаны все жертвы крушения. Всего на борту катамарана находились 16 человек. Спастись удалось пятерым. В ходе осмотра судна были найдены шесть неиспользованных спасательных жилетов. Притом сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учетах с 2017 года.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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