В Волгоградской области после крушения катамарана проверят весь водный транспорт

В Волгоградской области, где накануне катамаран столкнулся с баржей, проверят весь водный транспорт. Речная прогулка унесла жизни 11 человек.
Уголовное дело о столкновении катамарана с баржей, которое привело к гибели 11 человек, поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета. По предварительным данным, именно действия владельца катамарана привели к трагедии — он проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы баржи. Кроме того, как показала судмедэкспертиза, он находился в нетрезвом состоянии.
К настоящему моменту опознаны все жертвы крушения. Всего на борту катамарана находились 16 человек. Спастись удалось пятерым. В ходе осмотра судна были найдены шесть неиспользованных спасательных жилетов. Притом сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учетах с 2017 года.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Святослава Гордина.
К настоящему моменту опознаны все жертвы крушения. Всего на борту катамарана находились 16 человек. Спастись удалось пятерым. В ходе осмотра судна были найдены шесть неиспользованных спасательных жилетов. Притом сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учетах с 2017 года.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Святослава Гордина.
Комментарии