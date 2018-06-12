Капитан столкнувшегося с баржей на Волге катамарана был пьян

Катамаран, который столкнулся с баржей на Волге, принадлежал бывшему главе Калачевского района Волгоградской области Дмитрию Хахалеву. В момент крушения он управлял судном в нетрезвом состоянии.
Дмитрий Хахалев, которому принадлежал катамаран, погиб. Согласно результатам экспертизы, в момент столкновения с баржей он был пьян, передает «Интерфакс».
Вячеслав Барканов, начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы: „На данную минуту в волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения“».
Дмитрий Хахалев в прошлом возглавлял Калачевский район Волгоградской области. В 2008 году на базе отдыха на берегу Дона в нетрезвом состоянии он избил женщину и изнасиловал ее, а затем открыл стрельбу из карабина «Сайга». Мужчина, который решился отобрать оружие у чиновника, получил несколько ударов прикладом. Хахалева также обвиняли в оскорблении сотрудников полиции. В 2009 году Дмитрия Хахалева приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Накануне вечером катамаран, которым управлял Хахалев, столкнулся с баржей и оказался подмят под нее. Жертвами крушения стали 11 человек.
Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». В регионе отметили все праздничные мероприятия, запланированные ко Дню России.
Вячеслав Барканов, начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы: „На данную минуту в волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения“».
Дмитрий Хахалев в прошлом возглавлял Калачевский район Волгоградской области. В 2008 году на базе отдыха на берегу Дона в нетрезвом состоянии он избил женщину и изнасиловал ее, а затем открыл стрельбу из карабина «Сайга». Мужчина, который решился отобрать оружие у чиновника, получил несколько ударов прикладом. Хахалева также обвиняли в оскорблении сотрудников полиции. В 2009 году Дмитрия Хахалева приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Накануне вечером катамаран, которым управлял Хахалев, столкнулся с баржей и оказался подмят под нее. Жертвами крушения стали 11 человек.
Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». В регионе отметили все праздничные мероприятия, запланированные ко Дню России.
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