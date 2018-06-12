    Источник: при крушении катамарана на Волге погибли двое полицейских

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    • Фото: 34.mchs.gov.ru
    Источник: при крушении катамарана на Волге погибли двое полицейских

    Источник: при крушении катамарана на Волге погибли двое полицейских

    Источник: при крушении катамарана на Волге погибли двое полицейских
  • Фото: 34.mchs.gov.ru

    • Личности всех погибших при столкновении катамарана с баржей на Волге уже установлены.

    Источник ТАСС во властных структурах Волгоградской области сообщил, что личности всех жертв крушения катамарана уже идентифицированы. Среди погибших два сотрудника полиции с супругами, а также 17-летняя дочь одного из них. Еще одному правоохранителю, находившемуся на борту, удалось спастись.

    Источник: «Третий сотрудник полиции, который был на катамаране, выжил, а его жена погибла».

    Крушение произошло в 250 метрах от берега неподалеку от грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Как установила судмедэкспертиза, капитан катамарана был пьян. Судно, которым он управлял, врезалось в баржу и оказалось буквально подмято под нее. Погибли 11 человек.

    смотретьНайдено тело 11-й погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге
    Найдено тело 11-й погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге
    Как выяснилось, катамаран шел без разрешительных документов. В связи с трагедией на Волге возбуждено уголовное дело, а в регионе отменили праздничные мероприятия в честь Дня России.

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