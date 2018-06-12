Столкнувшийся с баржей на Волге катамаран подняли из воды

Столкнувший накануне с баржей катамаран поднят автокраном из Волги на берег, сообщили в МЧС.
Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Уланов, «поврежденный полузатонувший катамаран, который находился в воде в перевернутом положении, с помощью автокрана поднят на берег». Он отметил, что на борту судна и была обнаружена последняя, одиннадцатая жертва ЧП. По его словам, на извлеченном из воды катамаране проводятся следственные действия.
Накануне в 250 метрах от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источников в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.
Накануне в 250 метрах от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источников в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.
Комментарии