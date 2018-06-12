    Найдено тело 11-й погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге

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    • Фото: sledcom.ru
    Найдено тело <nobr>11-й</nobr> погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге

    Найдено тело 11-й погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге

    Найдено тело <nobr>11-й</nobr> погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге
  • Фото: sledcom.ru

    • Число погибших пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге в районе центральной набережной Волгограда, возросло до 11.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, «одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег». В ведомстве добавили, что поисковая операция завершена.

    Из сообщения МЧС: «Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена».

    Трагедия произошла в акватории Волги в центральном районе города. Баржа врезалась в катамаран и подмяла его под себя. Пятеро спаслись, они смогли выбраться только после того, как разбили стекла. По данным МЧС, всего на борту находились 16 человек.

    смотретьПри столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 10 человек
    При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 10 человек
    Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

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