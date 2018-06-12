Найдено тело 11-й погибшей при столкновении катамарана с баржей на Волге

Число погибших пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге в районе центральной набережной Волгограда, возросло до 11.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, «одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег». В ведомстве добавили, что поисковая операция завершена.
Из сообщения МЧС: «Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена».
Трагедия произошла в акватории Волги в центральном районе города. Баржа врезалась в катамаран и подмяла его под себя. Пятеро спаслись, они смогли выбраться только после того, как разбили стекла. По данным МЧС, всего на борту находились 16 человек.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.
Из сообщения МЧС: «Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена».
Трагедия произошла в акватории Волги в центральном районе города. Баржа врезалась в катамаран и подмяла его под себя. Пятеро спаслись, они смогли выбраться только после того, как разбили стекла. По данным МЧС, всего на борту находились 16 человек.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.
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