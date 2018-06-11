    Баржа столкнулась с катамараном в Волгограде

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    Баржа столкнулась с катамараном в Волгограде

    Баржа столкнулась с катамараном в Волгограде

    Баржа и катамаран столкнулись на Волге в Волгоградской области. По предварительной информации, в результате ЧП один человек погиб.

    Всего на катамаране находились 17 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Источник: «На реке столкнулись баржа и катамаран, на котором находились, по уточненным данным, 17 человек. Семерых из них спасли. Судьба девяти пока неизвестна».

    Спасательная операция продолжается.

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