«Обворожительное наступление»: чего ждать от встречи Трампа и Кима

На сингапурском острове Сентоса — что в переводе с малайского означает «мир и спокойствие» — ждут события, которое именно мир и спокойствие должно принести. Завтра впервые в истории там пройдет саммит США — КНДР. Ким Чен Ын и Дональд Трамп уже прибыли в Сингапур, поселились поблизости, хотя и в разных отелях, и готовятся к общению с глазу на глаз.
То, чем занимается Пхеньян в последние месяцы, политологи называют «обворожительным наступлением». Южная Корея после переговоров в Пхамунджоне очарована, США — на подходе.
Как сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин, Трамп и Ким поселились в разных отелях. Гостиница Кима больше похожа на обороняющийся замок. Вокруг не просто охрана, а бетонные блоки, разве что рва не хватает.
Сам прилет Кима с Сингапур выглядел как спецоперация. Сначала сообщалось, что он прилетел на своем личном Ил-62, и самолет действительно прилетел в Сингапур, вот только главы КНДР в нем не было. На самом деле он сел в Boeing, который перевозит официальных лиц КНР.
Как сообщает корреспондент НТВ Алина Репина, платят за эту красоту сингапурцы — всего на саммит они уже потратили 15 млн долларов. С Кимом, помимо советников и дипломатов, приехали по крайней мере две дамы. Его сестра, 30-летняя Ким Ё Чжон — Ын и Ё еще детьми вместе учились в Швейцарии и, как считается, в тех пор имеют доверительные отношения — и миловидная певица Хен Сон Воль. В прессе уже обсуждают, что у них с Кимом роман.
Дональд Трамп на этом фоне кажется немного обделенным — платит за себя сам, и с днем рождения его поздравили заранее, за три дня — хоть у американцев это дурной приметой не считается. На встрече с премьер-министром Сингапура трапезу завершил ягодный торт со свечами, которые были тут же задуты.
Дворец Трамп покинул вроде бы в благодушии, заявив, что грядущая встреча с Кимом может пройти «славно». Главное, чтобы длилась она дольше, чем пять секунд — на днях Трамп рассказал, что ровно столько ему требуется, чтобы все понять о человеке. Ожидания у сторон разные: Пхеньян рассчитывает на перезагрузку отношений с США и снятие санкций. Вашингтон — на полное сворачивание северокорейской ядерной программы.
Подробности — в видеоматериале.
Как сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин, Трамп и Ким поселились в разных отелях. Гостиница Кима больше похожа на обороняющийся замок. Вокруг не просто охрана, а бетонные блоки, разве что рва не хватает.
Сам прилет Кима с Сингапур выглядел как спецоперация. Сначала сообщалось, что он прилетел на своем личном Ил-62, и самолет действительно прилетел в Сингапур, вот только главы КНДР в нем не было. На самом деле он сел в Boeing, который перевозит официальных лиц КНР.
Как сообщает корреспондент НТВ Алина Репина, платят за эту красоту сингапурцы — всего на саммит они уже потратили 15 млн долларов. С Кимом, помимо советников и дипломатов, приехали по крайней мере две дамы. Его сестра, 30-летняя Ким Ё Чжон — Ын и Ё еще детьми вместе учились в Швейцарии и, как считается, в тех пор имеют доверительные отношения — и миловидная певица Хен Сон Воль. В прессе уже обсуждают, что у них с Кимом роман.
Дональд Трамп на этом фоне кажется немного обделенным — платит за себя сам, и с днем рождения его поздравили заранее, за три дня — хоть у американцев это дурной приметой не считается. На встрече с премьер-министром Сингапура трапезу завершил ягодный торт со свечами, которые были тут же задуты.
Дворец Трамп покинул вроде бы в благодушии, заявив, что грядущая встреча с Кимом может пройти «славно». Главное, чтобы длилась она дольше, чем пять секунд — на днях Трамп рассказал, что ровно столько ему требуется, чтобы все понять о человеке. Ожидания у сторон разные: Пхеньян рассчитывает на перезагрузку отношений с США и снятие санкций. Вашингтон — на полное сворачивание северокорейской ядерной программы.
Подробности — в видеоматериале.
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