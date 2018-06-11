Трамп рассчитывает на «интересную и хорошую» встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп уверен, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет очень интересной.
На встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Трамп выразил уверенность, что переговоры с лидером КНДР пройдут «очень хорошо».
Дональд Трамп, президент США: «Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо».
Исторический саммит США — КНДР запланирован на 12 июня. Встреча пройдет в отеле «Капелла», расположенном на сингапурском острове Сентоса. При этом южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на свои источники утверждает, что Ким Чен Ын уже пригласил Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньяне в июле.
Накануне встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре состоялись переговоры между американской и северокорейской сторонами. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал беседу с делегацией КНДР содержательной.
Дональд Трамп, президент США: «Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо».
Исторический саммит США — КНДР запланирован на 12 июня. Встреча пройдет в отеле «Капелла», расположенном на сингапурском острове Сентоса. При этом южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на свои источники утверждает, что Ким Чен Ын уже пригласил Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньяне в июле.
Накануне встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре состоялись переговоры между американской и северокорейской сторонами. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал беседу с делегацией КНДР содержательной.
Комментарии