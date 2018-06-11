СМИ сообщили о втором и третьем раундах переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Следующие после исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре личные встречи лидеров двух стран могут состояться в Пхеньяне и Вашингтоне.
Южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на свои источники утверждает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита. По информации СМИ, лидер КНДР предложил провести такую встречу в Пхеньяне в июле.
Из текста статьи: «Приглашение содержится в содержании письма, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал президенту Трампу».
А японское агентство Kyodo утверждает, что в случае, если переговорный процесс в Сингапуре и Пхеньяне будет проходить гладко, то возможен и третий раунд саммита, который может состояться в Вашингтоне в сентябре этого года.
Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур и поселились по соседству в самых дорогих отелях. Первая личная встреча лидеров США и КНДР, которую уже окрестили исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Ожидается что переговоры в Сингапуре будут посвящены вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Также вполне вероятно, что переговоры Трампа и Кима могут в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с 1950-х годов.
Трамп предупреждал, что никаких документов на переговорах с лидером КНДР в Сингапуре подписано не будет, но также назвал возможной отмену кампании «максимального давления» на Северную Корею.
Теме предстоящих в Сингапуре переговоров Трампа и Кима посвящены ток-шоу и первые полосы ведущих американских СМИ. Не обходится и без накладок. Так, например, дочери американского посла в РФ, работающей ведущей телеканала Fox News, пришлось извиняться за то, что она назвала «диктатором» президента США.
Из текста статьи: «Приглашение содержится в содержании письма, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал президенту Трампу».
А японское агентство Kyodo утверждает, что в случае, если переговорный процесс в Сингапуре и Пхеньяне будет проходить гладко, то возможен и третий раунд саммита, который может состояться в Вашингтоне в сентябре этого года.
Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур и поселились по соседству в самых дорогих отелях. Первая личная встреча лидеров США и КНДР, которую уже окрестили исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Ожидается что переговоры в Сингапуре будут посвящены вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Также вполне вероятно, что переговоры Трампа и Кима могут в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с 1950-х годов.
Трамп предупреждал, что никаких документов на переговорах с лидером КНДР в Сингапуре подписано не будет, но также назвал возможной отмену кампании «максимального давления» на Северную Корею.
Теме предстоящих в Сингапуре переговоров Трампа и Кима посвящены ток-шоу и первые полосы ведущих американских СМИ. Не обходится и без накладок. Так, например, дочери американского посла в РФ, работающей ведущей телеканала Fox News, пришлось извиняться за то, что она назвала «диктатором» президента США.
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