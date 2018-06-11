Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР

В Сингапуре накануне исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись переговоры между американской и северокорейской сторонами.
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал беседу с делегацией КНДР содержательной. Об этом политик написал в своем Twitter.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Содержательные и детальные переговоры состоялись сегодня в Сингапуре, когда посол Сун Ким встретился с (делегацией) КНДР».
Судя по фотографиям, которые Помпео выложил в соцсети, с северокорейской стороны в переговорах принимала участие заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В прошлом месяце она выступила с резкими заявлениями в адрес администрации США и пригрозила пересмотром решения о проведении саммита, уточняет ТАСС.
Напомним, лидеры США и Северной Кореи прилетели в Сингапур, где 12 июня должен состояться исторический саммит двух стран. Ким Чен Ын прибыл раньше Дональда Трампа и уже провел встречу с премьер-министром республики. Американская и северокорейская делегации разместились в разных отелях. Обе гостиницы взяли под усиленную охрану, там выставили специальные заграждения и полицейские посты.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Содержательные и детальные переговоры состоялись сегодня в Сингапуре, когда посол Сун Ким встретился с (делегацией) КНДР».
Substantive and detailed meetings in #Singapore today as Ambassador Kim meets with #DPRK @StateDept pic.twitter.com/V4WwbUk6oO— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 июня 2018 г.
Судя по фотографиям, которые Помпео выложил в соцсети, с северокорейской стороны в переговорах принимала участие заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В прошлом месяце она выступила с резкими заявлениями в адрес администрации США и пригрозила пересмотром решения о проведении саммита, уточняет ТАСС.
Напомним, лидеры США и Северной Кореи прилетели в Сингапур, где 12 июня должен состояться исторический саммит двух стран. Ким Чен Ын прибыл раньше Дональда Трампа и уже провел встречу с премьер-министром республики. Американская и северокорейская делегации разместились в разных отелях. Обе гостиницы взяли под усиленную охрану, там выставили специальные заграждения и полицейские посты.
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