    Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР

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    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР

    Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР

    Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • В Сингапуре накануне исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись переговоры между американской и северокорейской сторонами.

    Госсекретарь США Майкл Помпео назвал беседу с делегацией КНДР содержательной. Об этом политик написал в своем Twitter.

    Майкл Помпео, госсекретарь США: «Содержательные и детальные переговоры состоялись сегодня в Сингапуре, когда посол Сун Ким встретился с (делегацией) КНДР».




    Судя по фотографиям, которые Помпео выложил в соцсети, с северокорейской стороны в переговорах принимала участие заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В прошлом месяце она выступила с резкими заявлениями в адрес администрации США и пригрозила пересмотром решения о проведении саммита, уточняет ТАСС.

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    Напомним, лидеры США и Северной Кореи прилетели в Сингапур, где 12 июня должен состояться исторический саммит двух стран. Ким Чен Ын прибыл раньше Дональда Трампа и уже провел встречу с премьер-министром республики. Американская и северокорейская делегации разместились в разных отелях. Обе гостиницы взяли под усиленную охрану, там выставили специальные заграждения и полицейские посты.

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