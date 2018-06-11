Трамп встретился с премьером Сингапура перед саммитом США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и
премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун начали встречу в понедельник в государственной резиденции Истана.
Переговоры проходят в закрытом формате, уточняет корреспондент ТАСС из пресс-центра саммита США — КНДР.
Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа должна состояться завтра, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.
Ожидается, что переговоры приведут к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Оба лидера уже прибыли в Сингапур и поселились в самых дорогих отелях. Как и прежде, автомобиль Кима сопровождали 10 бегущих рядом телохранителей.
Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа должна состояться завтра, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.
Ожидается, что переговоры приведут к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Оба лидера уже прибыли в Сингапур и поселились в самых дорогих отелях. Как и прежде, автомобиль Кима сопровождали 10 бегущих рядом телохранителей.
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