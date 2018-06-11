    Трампа в Сингапуре заранее поздравили с днем рождения и подарили торт

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    • Фото: @VivianBala /twitter.com
    Трампа в Сингапуре заранее поздравили с днем рождения и подарили торт

    Трампа в Сингапуре заранее поздравили с днем рождения и подарили торт

    Трампа в Сингапуре заранее поздравили с днем рождения и подарили торт
  • Фото: @VivianBala /twitter.com

    • Власти Сингапура решили опередить события и подарили президенту США Дональду Трампу праздничный торт по случаю его предстоящего дня рождения. Американский лидер будет отмечать 72-летние через три дня, в четверг, 14 июня.

    Судя по фото, которое было опубликовано на странице главы МИД Сингапура в Twitter, подарок хозяину Белого дома понравился. «Празднуем день рождения, немного рановато», — подписал его министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.
    Трампа в Сингапуре заранее поздравили с днем рождения и подарили торт. Северная Корея, Сингапур, Трамп Дональд, переговоры, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Завтра, 12 июня, в Сингапуре должен состояться исторический саммит США — КНДР. Американская и северокорейская делегации разместились в разных отелях. Обе гостиницы взяли под усиленную охрану, там выставили специальные заграждения и полицейские посты. Сначала Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут короткую беседу с глазу на глаз, а уже потом к ним присоединятся ближайшие помощники. Ожидается, что по итогам переговоров стороны выступят с совместным заявлением.

    смотретьСМИ сообщили о втором и третьем раундах переговоров Трампа и Ким Чен Ына
    СМИ сообщили о втором и третьем раундах переговоров Трампа и Ким Чен Ына
    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын уже пригласил Трампа посетить Пхеньян в июле, а третий раунд переговоров может состояться в Вашингтоне в сентябре.

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