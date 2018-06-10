Ким и Трамп поселились по соседству в самых дорогих отелях Сингапура

СМИ выяснили, что президентский номер, в котором, предположительно, остановился лидер КНДР, стоит 8 тысяч долларов за ночь.
Черный бронированный Mercedes с тонированными стеклами в сопровождении нескольких десятков автомобилей и мотоциклистов доставил делегацию КНДР во главе с лидером страны Ким Чен Ыном в отель St. Regis, расположенный в центральной части Сингапура.
Автомобиль Кима снова сопровождали 10 бегущих рядом телохранителей, при этом все ближайшие к отелю дороги были перекрыты за 30 минут до прибытия лидера КНДР. Как стало известно ТАСС, в общей сложности к обеспечению безопасности привлечены более 23 тысяч сотрудников сил правопорядка. Полиции помогают сотрудники ЧОП, военнослужащие и непальские воины-гуркхи
Отель St. Regis, где остановился Ким Чен Ын, местные называют «шестизвездочным». Минимальная стоимость проживания здесь начинается от 350 долларов за ночь, а президентский номер, где, как полагают, остановился Ким Чен Ын, обойдется как минимум в 8 тысяч за ночь.
Ранее премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун сообщил, что его страна на правах принимающей стороны потратила почти 15 млн долларов на подготовку и проведение саммита.
Также сегодня в Сингапур прибыл и президент США Дональд Трамп. Его самолет приземлился на базе ВВС в Пайя-Леба. Жить американский лидер будет в гостинице Shangri-La, которая находится буквально в 500 метрах от отеля, куда заселился северокорейский лидер.
Историческая встреча лидеров США и КНДР должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Ожидают, что переговоры приведут к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Трамп заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время переговоров основное внимание будет уделено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Автомобиль Кима снова сопровождали 10 бегущих рядом телохранителей, при этом все ближайшие к отелю дороги были перекрыты за 30 минут до прибытия лидера КНДР. Как стало известно ТАСС, в общей сложности к обеспечению безопасности привлечены более 23 тысяч сотрудников сил правопорядка. Полиции помогают сотрудники ЧОП, военнослужащие и непальские воины-гуркхи
Отель St. Regis, где остановился Ким Чен Ын, местные называют «шестизвездочным». Минимальная стоимость проживания здесь начинается от 350 долларов за ночь, а президентский номер, где, как полагают, остановился Ким Чен Ын, обойдется как минимум в 8 тысяч за ночь.
Ранее премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун сообщил, что его страна на правах принимающей стороны потратила почти 15 млн долларов на подготовку и проведение саммита.
Также сегодня в Сингапур прибыл и президент США Дональд Трамп. Его самолет приземлился на базе ВВС в Пайя-Леба. Жить американский лидер будет в гостинице Shangri-La, которая находится буквально в 500 метрах от отеля, куда заселился северокорейский лидер.
Историческая встреча лидеров США и КНДР должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Ожидают, что переговоры приведут к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Трамп заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время переговоров основное внимание будет уделено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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