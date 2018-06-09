    Во Франции бессрочно продлили арест художнику Павленскому

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    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    Во Франции бессрочно продлили арест художнику Павленскому

    Во Франции бессрочно продлили арест художнику Павленскому

    Во Франции бессрочно продлили арест художнику Павленскому
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Следователь бессрочно продлила срок ареста российскому художнику Петру Павленскому, обвиняемому во Франции в поджоге здания банка.

    Как сообщила в Facebook подруга художника Ксения Оксман, Пётр Павленский будет находиться под арестом до основного судебного заседания по делу о поджоге банка. Женщина добавила, что ее знакомый находится «в прекрасной физической форме, бодр и весел».

    В конце октября российский художник Пётр Павленский, известный своими скандальными акциями, бежал в Париж, где устроил очередной перформанс — поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. За это ему по французским законам грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до 150 тысяч евро.

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    Павленский с женой и двумя детьми уехал во Францию из России после избиения им актера «Театра.doc», который якобы защищал одну из актрис от сексуальных домогательств художника. Против Павленского в России было возбуждено уголовное дело. В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции, однако уже менее чем через полгода оказался в этой стране за решеткой, а потом и в психиатрической клинике.

    В России Павленский получил известность после того, как зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

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