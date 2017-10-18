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    Скандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции. Интернет, Париж, Франция, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции

    Скандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции

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    Скандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции

    Скандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции

    Скандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции

      Петра Павленского, известного своими скандальными акциями, отправили в психиатрический стационар парижской полиции. По данным французских СМИ, для этого суд временно освободил его из-под стражи.

      Павленского обвиняют в умышленном поджоге Банка Франции, который он устроил в ночь на понедельник. Во рамках этого перформана Павленский объявил банкиров новыми монархами и призвал к очередной французской революции. Финансовое учреждение подало на художника в суд, теперь грозит до 10 лет тюремного срока, крупный штраф и, скорее всего, депортация.

      В январе Павленский вместе с гражданской женой и детьми уехал из России, где его обвиняют в насилии над актрисой одного из театров. Устроитель скандальных акций стал известен после громкой истории с поджогом двери здания ФСБ. До этого он прибивал свои гениталии к брусчатке Красной площади и отрезал себе мочку уха.

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