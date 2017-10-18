Скандалиста Павленского в Париже поместили в психиатрический стационар полиции

Петра Павленского, известного своими скандальными акциями, отправили в психиатрический стационар парижской полиции. По данным французских СМИ, для этого суд временно освободил его
из-под стражи.
Павленского обвиняют в умышленном поджоге Банка Франции, который он устроил в ночь на понедельник. Во рамках этого перформана Павленский объявил банкиров новыми монархами и призвал к очередной французской революции. Финансовое учреждение подало на художника в суд, теперь грозит до 10 лет тюремного срока, крупный штраф и, скорее всего, депортация.
В январе Павленский вместе с гражданской женой и детьми уехал из России, где его обвиняют в насилии над актрисой одного из театров. Устроитель скандальных акций стал известен после громкой истории с поджогом двери здания ФСБ. До этого он прибивал свои гениталии к брусчатке Красной площади и отрезал себе мочку уха.
В январе Павленский вместе с гражданской женой и детьми уехал из России, где его обвиняют в насилии над актрисой одного из театров. Устроитель скандальных акций стал известен после громкой истории с поджогом двери здания ФСБ. До этого он прибивал свои гениталии к брусчатке Красной площади и отрезал себе мочку уха.
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