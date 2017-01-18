Скандал с Павленским: реальные преступления или пиар-акция

Художник обидеть может каждого. Как акционист Павленский, устроивший самые скандальные и пошлые перфомансы в России, а теперь подозреваемый в побоях и изнасиловании, сбежал за границу?поджог двери ФСБ.
Речь идет об изнасиловании, побоях, уголовном деле и бегстве за границу вместе с семьей. Художник эмигрировал во Францию, где намерен просить политического убежища.
Дело Павленского: реальные преступления или хорошо продуманная пиар-акция по всем законам драматургии? Подробности — в материале «Итогов дня».
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