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  • 18.01, 04:04
Скандал с Павленским: реальные преступления или пиар-акция. драки и избиения, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Скандал с Павленским: реальные преступления или пиар-акция

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Скандал с Павленским: реальные преступления или пиар-акция

Скандал с Павленским: реальные преступления или <nobr>пиар-акция</nobr>

    Художник обидеть может каждого. Как акционист Павленский, устроивший самые скандальные и пошлые перфомансы в России, а теперь подозреваемый в побоях и изнасиловании, сбежал за границу?

    В последние дни на первый план в новостях снова вышел скандально известный художник Пётр Павленский. Но на этот раз фигурируют куда более серьезные вещи, чем членовредительство или поджог двери ФСБ.

    Речь идет об изнасиловании, побоях, уголовном деле и бегстве за границу вместе с семьей. Художник эмигрировал во Францию, где намерен просить политического убежища.

    Дело Павленского: реальные преступления или хорошо продуманная пиар-акция по всем законам драматургии? Подробности — в материале «Итогов дня».

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