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  • 16.01, 18:44
«Театр.doc» опубликовал видео нападения художника Павленского на актера. драки и избиения, живопись и художники, изнасилования, Москва, театр, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Театр.doc» опубликовал видео нападения художника Павленского на актера

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«Театр.doc» опубликовал видео нападения художника Павленского на актера

«Театр.doc» опубликовал видео нападения художника Павленского на актера

    Директор «Театра.doc» Елена Гремина разместила в соцсети видео, на котором, по ее словам, скандальный художник-акционист с товарищами избивают актера театра, который защищал актрису Анастасию Слонину.

    На записи с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин выходят из машины и набрасываются на человека на улице. Они валят его на землю и бьют ногами. Спустя некоторое время из автомобиля выходит еще один мужчина, он спокойно проходит мимо. Потом все пятеро скрываются из кадра. Ролик выложила в Facebook директор «Театра.doc» Елена Гремина.

    Елена Гремина, директор «Театра.doc»: «Иллюстрация (к посту) — видео с камер наблюдения, о которой пишет Сева (продюсер „Театра.doc“ Всеволод Лисовский). Человек, который пять или шести раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти, — Пётр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого никакого отношения не имеет».

    Ранее продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявлял журналистам, что Пётр Павленский с товарищами избили одного из актеров театра. Сотрудник театра пытался выяснить, почему Павленский с женой оказывают знаки внимания его любовнице актрисе Анастасии Слониной. Художник и актер договорились о встрече, после чего и случилась драка.

    По словам продюсера театра, следом художник со своей женой пытались изнасиловать Анастасию Слонину, которая рассталась с избитым бойфрендом. Лисовский рассказал, что Пётр Павленский и его супруга Оксана Шалыгина пригласили актрису в гости, напали на нее и даже нанесли женщине легкие ножевые ранения.

    Сегодня московские следователи подтвердили, что в отношении художника-акциониста Петра Павленского продолжается доследственная проверка по заявлению актрисы Слониной о насильственных действиях сексуального характера. Сам Пётр Павленский заявил, что история с изнасилованием — это провокация. Он покинул Россию и будет просить убежища во Франции.

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