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  • 16.01, 15:42

Пётр Павленский эмигрировал из России

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  • Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Пётр Павленский эмигрировал из России

Пётр Павленский эмигрировал из России

Пётр Павленский эмигрировал из России
  • Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

    • Художник, прославившийся скандальными перформансами, рассказал украинским СМИ, что будет просить убежища во Франции.

    Художник Пётр Павленский покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми девяти и шести лет. Как сообщил Павленский в интервью украинским СМИ, убежища будут также просить его жена и дети.

    По словам художника-акциониста, в России ему с супругой грозит обвинение в изнасиловании. Также Павленский опасается, что его детей могут забрать в детский дом. Как писали российские СМИ, заявление на супругов написала актриса «Театр.doc» Анастасия Слонина, которая рассказала о домогательствах с стороны Павленского и его жены.

    Павленский рассказал, что в Москве его уже вызывали на допрос следователи, после чего он принял решение покинуть страну. Павленский с семьей выехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а потом улетел во Францию.

    Адвокат художника Дмитрий Динзе подтвердил, что в отношении Павленского и Шалыгиной следствие действительно начало «проверку о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера». Динзе назвал эту историю «мутной» и добавил, что ему пока ничего неизвестно об эмиграции художника из России, сообщает РИА Новости.

    Пётр Павленский прославился в России и за рубежом рядом перформансов: он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

    После поджога здания спецслужбы на Лубянке суд обязал его выплатить миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Платить штраф Павленский отказался.

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