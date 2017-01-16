Пётр Павленский эмигрировал из России

Художник, прославившийся скандальными перформансами, рассказал украинским СМИ, что будет просить убежища во Франции.
По словам художника-акциониста, в России ему с супругой грозит обвинение в изнасиловании. Также Павленский опасается, что его детей могут забрать в детский дом. Как писали российские СМИ, заявление на супругов написала актриса «Театр.doc» Анастасия Слонина, которая рассказала о домогательствах с стороны Павленского и его жены.
Павленский рассказал, что в Москве его уже вызывали на допрос следователи, после чего он принял решение покинуть страну. Павленский с семьей выехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а потом улетел во Францию.
Адвокат художника Дмитрий Динзе подтвердил, что в отношении Павленского и Шалыгиной следствие действительно начало «проверку о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера». Динзе назвал эту историю «мутной» и добавил, что ему пока ничего неизвестно об эмиграции художника из России, сообщает РИА Новости.
Пётр Павленский прославился в России и за рубежом рядом перформансов: он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.
После поджога здания спецслужбы на Лубянке суд обязал его выплатить миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Платить штраф Павленский отказался.
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