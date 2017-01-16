Художника Павленского с женой проверяют на причастность к сексуальному насилию

Заявление о насильственных действиях сексуального характера на
ТАСС. Ранее стало известно, что заявление на Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину написала актриса Анастасия Слонина.
художника-акциониста написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина.
Павленский в интервью украинским СМИ рассказал, что после первого допроса в СК РФ он решил уехать из страны, так как испугался за судьбу своих двоих детей. Художник уверен, что в России на него идет «охота», его с женой могут отправить в заключение, а детей разместить в детский дом. Заявление актрисы о сексуальном домогательстве Павленский назвал провокацией.
Между тем источник «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что на данном этапе проверки состава преступления не выявлено, уголовное дело не возбуждено.
Пётр Павленский объявил, что собирается эмигрировать и просить убежища во Франции. Он, его жена и двое детей уже покинули Россию на автомобиле — сначала через Белоруссию доехали до Киева, оттуда улетели в Париж.
Адвокат художника Дмитрий Динзе подтвердил, что в отношении Павленского и Шалыгиной идет проверка, при этом назвал историю «мутной». Об эмиграции Петра Павленского Динзе ничего не известно.
В июне 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Павленского к штрафу в миллион рублей за поджог входной двери главного здания ФСБ. Платить художник категорически отказался.
Скандальную известность Павленский получил после ряда своих акций. В их числе — отрезание мочки уха, прибивание собственной мошонки к брусчатке на Красной площади, зашивание рта и обматывание тела колючей проволокой. Психиатры неоднократно признавали художника вменяемым.
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