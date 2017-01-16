Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.01, 17:13

Художника Павленского с женой проверяют на причастность к сексуальному насилию

комментировать

Художника Павленского с женой проверяют на причастность к сексуальному насилию

Художника Павленского с женой проверяют на причастность к сексуальному насилию

Заявление о насильственных действиях сексуального характера на художника-акциониста написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина.

В ГСУ Следственного комитета РФ по Москве подтвердили, что в отношении художника-акциониста Петра Павленского сейчас идет доследственная проверка, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что заявление на Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину написала актриса Анастасия Слонина.

Павленский в интервью украинским СМИ рассказал, что после первого допроса в СК РФ он решил уехать из страны, так как испугался за судьбу своих двоих детей. Художник уверен, что в России на него идет «охота», его с женой могут отправить в заключение, а детей разместить в детский дом. Заявление актрисы о сексуальном домогательстве Павленский назвал провокацией.

Между тем источник «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что на данном этапе проверки состава преступления не выявлено, уголовное дело не возбуждено.

Пётр Павленский объявил, что собирается эмигрировать и просить убежища во Франции. Он, его жена и двое детей уже покинули Россию на автомобиле — сначала через Белоруссию доехали до Киева, оттуда улетели в Париж.

Адвокат художника Дмитрий Динзе подтвердил, что в отношении Павленского и Шалыгиной идет проверка, при этом назвал историю «мутной». Об эмиграции Петра Павленского Динзе ничего не известно.

В июне 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Павленского к штрафу в миллион рублей за поджог входной двери главного здания ФСБ. Платить художник категорически отказался.

Скандальную известность Павленский получил после ряда своих акций. В их числе — отрезание мочки уха, прибивание собственной мошонки к брусчатке на Красной площади, зашивание рта и обматывание тела колючей проволокой. Психиатры неоднократно признавали художника вменяемым.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru