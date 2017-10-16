Павленский хотел устроить в Париже «мировой пожар революции»: видео

Эмигрировавший из России во Францию скандалист Пётр Павленский объяснил смысл своей акции у отделения Центробанка в Париже.
Художник поджег здание, потому что хотел напомнить французам и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу, говорится из заявления Павленского, отрывки из которого публикуют СМИ.
Пётр Павленский: «Банк Франции занял место на площади Бастилии, банкиры заняли место монархов… Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру. В этом огне Россия начнет свое освобождение».
Ранее сообщалось, что в Париже за поджог Центробанка был задержан Павленский, недавно получивший во Франции политическое убежище. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. По данным стражей порядка, нарушители сначала разбили стекла на фасаде здания, после чего подожгли половые тряпки, при помощи которых попытались разжечь пожар в отделении банка. В свою очередь банк сообщил, что подаст судебный иск по факту порчи своего имущества. В настоящее время отделение финансового учреждения закрыто, сообщает ТАСС.
Банк Франции: «Мы подтверждаем факт случившегося. В результате инцидента был поврежден вход в банк, который теперь закрыт, однако система безопасности осталась неповрежденной».
По данным экспертов, Павленского могут лишить статуса беженца во Франции, если осудят на большой срок.
В ноябре 2015 года Павленский, получивший в России скандальную известность за свои провокационные художественные акции, поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в столице. В январе он с гражданской женой и двумя детьми уехал жить во Францию.
Пётр Павленский: «Банк Франции занял место на площади Бастилии, банкиры заняли место монархов… Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру. В этом огне Россия начнет свое освобождение».
Ранее сообщалось, что в Париже за поджог Центробанка был задержан Павленский, недавно получивший во Франции политическое убежище. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. По данным стражей порядка, нарушители сначала разбили стекла на фасаде здания, после чего подожгли половые тряпки, при помощи которых попытались разжечь пожар в отделении банка. В свою очередь банк сообщил, что подаст судебный иск по факту порчи своего имущества. В настоящее время отделение финансового учреждения закрыто, сообщает ТАСС.
Банк Франции: «Мы подтверждаем факт случившегося. В результате инцидента был поврежден вход в банк, который теперь закрыт, однако система безопасности осталась неповрежденной».
По данным экспертов, Павленского могут лишить статуса беженца во Франции, если осудят на большой срок.
В ноябре 2015 года Павленский, получивший в России скандальную известность за свои провокационные художественные акции, поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в столице. В январе он с гражданской женой и двумя детьми уехал жить во Францию.
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