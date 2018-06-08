Адвокат сообщил об ухудшении состояния Вышинского из-за еды в украинском СИЗО

Адвокат встретился с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским в СИЗО Херсона.
По словам юриста Андрея Доманского, сейчас журналисту требуется осмотр врача из-за плохой еды СИЗО. Дело в том, что Вышинскому требуется особое питание, а получить его в изоляторе журналист не может.
При этом адвокат отметил, что существенных жалоб на самочувствие у Вышинского нет.
Также Доманский рассказал, что Вышинский «подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству», передает РИА Новости.
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Позднее журналиста арестовали без права выхода под залог. Вышинский же, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины.
Ранее МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить журналиста. А Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность, и выразил надежду на то, что журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций.
При этом адвокат отметил, что существенных жалоб на самочувствие у Вышинского нет.
Также Доманский рассказал, что Вышинский «подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству», передает РИА Новости.
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Позднее журналиста арестовали без права выхода под залог. Вышинский же, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины.
Ранее МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить журналиста. А Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность, и выразил надежду на то, что журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций.
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