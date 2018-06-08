    Адвокат сообщил об ухудшении состояния Вышинского из-за еды в украинском СИЗО

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Адвокат сообщил об ухудшении состояния Вышинского <nobr>из-за</nobr> еды в украинском СИЗО

    Адвокат сообщил об ухудшении состояния Вышинского из-за еды в украинском СИЗО

    Адвокат сообщил об ухудшении состояния Вышинского <nobr>из-за</nobr> еды в украинском СИЗО
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Адвокат встретился с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским в СИЗО Херсона.

    По словам юриста Андрея Доманского, сейчас журналисту требуется осмотр врача из-за плохой еды СИЗО. Дело в том, что Вышинскому требуется особое питание, а получить его в изоляторе журналист не может.

    При этом адвокат отметил, что существенных жалоб на самочувствие у Вышинского нет.

    Также Доманский рассказал, что Вышинский «подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству», передает РИА Новости.

    Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Позднее журналиста арестовали без права выхода под залог. Вышинский же, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины.

    смотреть«Своих не бросаем»: МИД РФ откликнулся на просьбу Вышинского
    «Своих не бросаем»: МИД РФ откликнулся на просьбу Вышинского
    Ранее МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить журналиста. А Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность, и выразил надежду на то, что журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций.

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