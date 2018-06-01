Вышинский попросил помощи у Путина

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский попросил президента РФ Владимира Путина принять меры для его освобождения.
Кирилл Вышинский: «Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства».
Об этом он сообщил во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на его арест.
Кирилл Вышинский: «Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ».
Напомним, сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.
Об этом он сообщил во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на его арест.
Кирилл Вышинский: «Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ».
Напомним, сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.
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