Новый антирекорд: сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге FIFA

Сборная России потеряла сразу четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола, обновив антирекорд.
Российская команда опустилась с 66-го места на 70-е. С момента публикации предыдущего рейтинга россияне провели два товарищеских матча и ни один из них не выиграли. Сборной Австрии российская команда проиграла со счетом 0:1, а с турками сыграла вничью — 1:1.
Состав первой десятки рейтинга FIFA не изменился. Его по-прежнему возглавляет сборная Германии. Перестановки произошли лишь в конце первой десятки, где Польша и Испания поменялись местами.
Главный соперник россиян по группе А — Уругвай занимает в рейтинге 14-е место. Египет — 45-й, Саудовская Аравия 67-я.
Зато знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью уверен в том, что сборной России на домашнем чемпионате мира удастся выйти из группы.
Состав первой десятки рейтинга FIFA не изменился. Его по-прежнему возглавляет сборная Германии. Перестановки произошли лишь в конце первой десятки, где Польша и Испания поменялись местами.
NEW #FIFARanking— FIFA.com (@FIFAcom) June 7, 2018
🇩🇪Germany stay 🔝
🇵🇱Poland up to 8⃣th
🇦🇿Azerbaijan biggest climbers 📈
More info ℹ️👉 https://t.co/pmR9lXAoeK pic.twitter.com/7nEqV2HB2H
Главный соперник россиян по группе А — Уругвай занимает в рейтинге 14-е место. Египет — 45-й, Саудовская Аравия 67-я.
Зато знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью уверен в том, что сборной России на домашнем чемпионате мира удастся выйти из группы.
Комментарии