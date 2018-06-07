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    Новый антирекорд: сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге FIFA

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    • Фото: fifa.com
    Новый антирекорд: сборная России опустилась на <nobr>70-е</nobr> место в рейтинге FIFA

    Новый антирекорд: сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге FIFA

    Новый антирекорд: сборная России опустилась на <nobr>70-е</nobr> место в рейтинге FIFA
  • Фото: fifa.com

    • Сборная России потеряла сразу четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола, обновив антирекорд.

    Российская команда опустилась с 66-го места на 70-е. С момента публикации предыдущего рейтинга россияне провели два товарищеских матча и ни один из них не выиграли. Сборной Австрии российская команда проиграла со счетом 0:1, а с турками сыграла вничью — 1:1.

    Состав первой десятки рейтинга FIFA не изменился. Его по-прежнему возглавляет сборная Германии. Перестановки произошли лишь в конце первой десятки, где Польша и Испания поменялись местами.



    Главный соперник россиян по группе А — Уругвай занимает в рейтинге 14-е место. Египет — 45-й, Саудовская Аравия 67-я.

    Зато знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью уверен в том, что сборной России на домашнем чемпионате мира удастся выйти из группы.

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