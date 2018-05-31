    Футболисты сборной России проиграли команде Австрии в товарищеском матче

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Футболисты сборной России проиграли команде Австрии в товарищеском матче

    Футболисты сборной России проиграли команде Австрии в товарищеском матче

    Футболисты сборной России проиграли команде Австрии в товарищеском матче
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Сборная России по футболу проиграла австрийцам в контрольном матче в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

    Встреча состоялась в Инсбруке. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Австрии.

    Единственный гол в ворота подопечных Станислава Черчесова забил Алессандро Шопф на 28-й минуте встречи.

    Заключительный товарищеский матч перед началом чемпионата мира российская команда проведет 5 июня в Москве. Соперником станет сборная Турции.

    На групповой стадии первенства планеты россияне сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня в Москве), Египта (19 июня, в Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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