Моуринью предсказал выход сборной России в 1/8 финала ЧМ

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью уверен в том, что сборной России на домашнем чемпионате мира удастся выйти из группы. Свой прогноз итогов группового этапа турнира португальский специалист сделал для телеканала RT.

346 Моуринью

спорт

футбол

Сборная России, по мнению Моуринью, выйдет из группы A со второго места «после победы в решающем матче со сборной Египта».



Жозе Моуринью: «Тяжелая будет схватка, но второе место достанется России».



Первое место в группе A португалец отводит сборной Уругвая.



В борьбе за выход в четвертьфинал ЧМ сборной России, по мнению Моуринью, предстоит сойтись с командой Испании. Испанцы, по прогнозу специалиста, в группе B обойдут сборную его собственной страны — Португалии.



Из других групп в 1/8 финала, по прогнозу Моуринью, выйдут Франция, Австралия, Аргентина, Нигерия, Бразилия, Швейцария, Германия, Мексика, Англия, Бельгия, Сенегал и Польша.

