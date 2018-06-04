Надежное сотрудничество: чего власти и бизнес Австрии ждут от визита Путина

Полвека назад Австрия подписала контракт на поставки газа из СССР — первой из стран Западной Европы. В эти же дни австрийская компания стала первой из тех, кто публично поддержал проект «Северный поток — 2», несмотря на угрозу санкций США.
Актуальным поводом для визита в Австрию президента России Владимира Путина станет 50-летие первого договора о поставке газа из СССР в Европу. Австрия стала первой западной страной, заключившей этот договор. С тех пор австрийская нефтяная компания OMV считается постоянным партнером России, и она же стала первой европейской компанией, публично поддержавшей проект «Северный поток — 2», несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции.
Представитель OMV Андреас Ринофнер заявил, что компания намерена участвовать в проекте, так как считает дополнительные поставки газа в Европу необходимыми из-за роста спроса на топливо. Ринофнер отказался комментировать санкции, заявив, что компания «послушно относится к ним», но сообщил, что компания в любом случае выступает за диалог, сообщает Forbes.
«Северный поток — 2» станет одной из тем завтрашних переговоров Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом страны Александром Ван дер Белленом. Кроме этого, лидеры двух стран обсудят ряд других вопросов, в том числе ситуацию на Украине — австрийцам важно будет услышать мнение гостя о недавней инсценировке убийства журналиста Бабченко, — а также санкции. Партия Курца правит вместе с «Австрийской партией свободы», чей лидер, вице-канцлер и министр спорта Хайнц-Кристиан Штрахе прямо требует отмены антироссийских санкций и собирается в Россию на чемпионат мира по футболу. Сам Курц выступает за поэтапное снятие санкций по мере прогресса по Минским соглашениям.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Представитель OMV Андреас Ринофнер заявил, что компания намерена участвовать в проекте, так как считает дополнительные поставки газа в Европу необходимыми из-за роста спроса на топливо. Ринофнер отказался комментировать санкции, заявив, что компания «послушно относится к ним», но сообщил, что компания в любом случае выступает за диалог, сообщает Forbes.
«Северный поток — 2» станет одной из тем завтрашних переговоров Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом страны Александром Ван дер Белленом. Кроме этого, лидеры двух стран обсудят ряд других вопросов, в том числе ситуацию на Украине — австрийцам важно будет услышать мнение гостя о недавней инсценировке убийства журналиста Бабченко, — а также санкции. Партия Курца правит вместе с «Австрийской партией свободы», чей лидер, вице-канцлер и министр спорта Хайнц-Кристиан Штрахе прямо требует отмены антироссийских санкций и собирается в Россию на чемпионат мира по футболу. Сам Курц выступает за поэтапное снятие санкций по мере прогресса по Минским соглашениям.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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