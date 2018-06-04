«Воскресший» Бабченко требует 50 тысяч долларов за интервью

«Убитый» и «воскресший» в результате спецоперации украинских властей журналист Аркадий Бабченко заявил, что теперь дает интервью только за деньги и рассматривает предложения от 50 тысяч долларов.
О том, что Аркадий Бабченко попросил деньги за интервью, рассказала в Facebook главный редактор украинского издания «Гордон» Алеся Бацман.
Она написала, что к журналисту обратилась редактор программы с приглашением снова поучаствовать в прямом эфире.
Алеся Бацман: «Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене (редактору), что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч».
При этом Бабченко добавил, что «за 60 тысяч долларов он точно согласится».
Алеся Бацман: «Когда Аркадия Бабченко убили и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью».
Сам Бабченко в Facebook подтвердил, что действительно решил заработать денег.
Аркадий Бабченко: «Коллеги, я все понимаю. Но поверьте — у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: 50 штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше».
При этом журналист отказался давать интервью российским СМИ, которые, как он утверждает, уже проявляли к нему интерес.
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.
Она написала, что к журналисту обратилась редактор программы с приглашением снова поучаствовать в прямом эфире.
Алеся Бацман: «Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене (редактору), что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч».
При этом Бабченко добавил, что «за 60 тысяч долларов он точно согласится».
Алеся Бацман: «Когда Аркадия Бабченко убили и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью».
Сам Бабченко в Facebook подтвердил, что действительно решил заработать денег.
Аркадий Бабченко: «Коллеги, я все понимаю. Но поверьте — у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: 50 штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше».
При этом журналист отказался давать интервью российским СМИ, которые, как он утверждает, уже проявляли к нему интерес.
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.
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