    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    В Раде признали позор Украины из-за «дешевого спектакля» с Бабченко

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    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    В Раде признали позор Украины <nobr>из-за</nobr> «дешевого спектакля» с Бабченко

    В Раде признали позор Украины из-за «дешевого спектакля» с Бабченко

    В Раде признали позор Украины <nobr>из-за</nobr> «дешевого спектакля» с Бабченко
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Один из депутатов Верховной рады обрушился с критикой на украинские спецслужбы из-за шоу с российским журналистом Аркадием Бабченко, чье убийство оказалось фейковым.

    По словам представителя фракции «Оппозиционный блок» в Раде Михаила Добкина, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, служба безопасности (СБУ) опозорила страну.

    Михаил Добкин, депутат Верховной рады: «Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля».

    Парламентарий подчеркнул, что Украина от этого шоу «сельских клоунов» ничего не выиграла.

    Михаил Добкин: «Что получила Украина, кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение».

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    Накануне вся мировая пресса комментировала историю с «убийством» и «воскрешением» в Киеве Аркадия Бабченко. Ее называли «спектаклем, поставленным с дурным вкусом», «сомнительным трюком» и «дикой затеей».

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    В четверг Бабченко снова появился перед журналистами и подробно рассказал, как месяц назад к нему пришли некие люди и предложили сотрудничать, как, принимая это решение, он «в последнюю очередь думал о стандартах журналистики», как во вторник вечером его загримировали, измазали свиной кровью и повезли в морг, как он читал про себя некрологи, а потом воскрес.

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