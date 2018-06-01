В Раде признали позор Украины из-за «дешевого спектакля» с Бабченко

Один из депутатов Верховной рады обрушился с критикой на украинские спецслужбы
из-за шоу с российским журналистом Аркадием Бабченко, чье убийство оказалось фейковым.
По словам представителя фракции «Оппозиционный блок» в Раде Михаила Добкина, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, служба безопасности (СБУ) опозорила страну.
Михаил Добкин, депутат Верховной рады: «Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля».
Парламентарий подчеркнул, что Украина от этого шоу «сельских клоунов» ничего не выиграла.
Михаил Добкин: «Что получила Украина, кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение».
Накануне вся мировая пресса комментировала историю с «убийством» и «воскрешением» в Киеве Аркадия Бабченко. Ее называли «спектаклем, поставленным с дурным вкусом», «сомнительным трюком» и «дикой затеей».
В четверг Бабченко снова появился перед журналистами и подробно рассказал, как месяц назад к нему пришли некие люди и предложили сотрудничать, как, принимая это решение, он «в последнюю очередь думал о стандартах журналистики», как во вторник вечером его загримировали, измазали свиной кровью и повезли в морг, как он читал про себя некрологи, а потом воскрес.
Михаил Добкин, депутат Верховной рады: «Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля».
Парламентарий подчеркнул, что Украина от этого шоу «сельских клоунов» ничего не выиграла.
Михаил Добкин: «Что получила Украина, кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение».
Накануне вся мировая пресса комментировала историю с «убийством» и «воскрешением» в Киеве Аркадия Бабченко. Ее называли «спектаклем, поставленным с дурным вкусом», «сомнительным трюком» и «дикой затеей».
В четверг Бабченко снова появился перед журналистами и подробно рассказал, как месяц назад к нему пришли некие люди и предложили сотрудничать, как, принимая это решение, он «в последнюю очередь думал о стандартах журналистики», как во вторник вечером его загримировали, измазали свиной кровью и повезли в морг, как он читал про себя некрологи, а потом воскрес.
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