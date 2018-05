«Трюк уличного фокусника»: западные СМИ возмущены киевским шоу с Бабченко

Накануне представителям СМИ пришлось рассказать сначала о смерти Бабченко, а потом о его чудесном « воскрешении ». И, судя по сегодняшним публикациям, творческий подход украинских спецслужб оценили далеко не все.Обозреватель The Guardian Шон Уокер назвал историю с Бабченко замечательным трюком, достойным какого-нибудь уличного фокусника. «Если говорить о драматических сюжетах, то этот был просто первоклассным: вздохи изумления всех присутствовавших на пресс-конференции о расследовании убийства, а звездой представления оказывается сама жертва — ухмыляющаяся и нисколько не мертвая. Смелый и противоречивый журналист-бунтарь Аркадий Бабченко не был застрелен убийцей, как утверждали украинские власти, а ужасные фото заставили всех поверить в его смерть», — пишет он.С Уокером солидарен корреспондент газеты i Оливер Кэрролл. Его цитату приводит BBC : «В конце концов, это страна, которая утверждала, что она более правдива, чем ее восточный сосед».Обозреватель The Times Марк Беннетс также считает, что инсценировка окажется ударом по и без того шаткой репутации СБУ. Правозащитные группы не раз обвиняли ее в неоднократных задержаниях и высылке иностранных журналистов за «антиукраинскую пропаганду». Фальсифицирование гибели Бабченко вряд ли восстановит доверие к СБУ, как у себя в стране, так и в мире, пишет Беннетс. Los Angeles Times продолжает мысль британских коллег и пишет, что решение инсценировать убийство Бабченко внесет смуту в расследование реальных преступлений. Американские журналисты напоминают, что на Украине уже были убиты несколько журналистов и эти дела до сих пор не раскрыты. The New York Times назвала постановку убийства Бабченко плохой идеей, ведь сейчас идет настоящая борьбе с фейковыми новостями, в то время как правдивую информацию часто игнорируют.Обозреватель CNN Джилл Догерти задалась вопросом: если эта дикая история с внезапным воскрешением Бабченко — правда, то кто теперь поверит Украине? Журналистка также добавила, что эта спецоперация СБУ не только вредит тем, кто ее провел, но и бьет по доверию к Киеву во всем мире.Свое негодование по поводу действий Киева выразили и в международной организации «Репортеры без границ». Там назвали произошедшее «манипуляцией секретными службами Украины для ведения информационной войны». А в ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением распространить ложную информацию о смерти Бабченко.Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к «убийству». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины . Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.