«Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко

Трагическая история об убийстве в Киеве Аркадия Бабченко обернулась фарсом: якобы застреленный журналист живым и здоровым появился перед телекамерами и объявил, что все это было инсценировкой, устроенной украинскими спецслужбами, чтобы предотвратить покушение на его жизнь, которое, по утверждению СБУ, готовилось российскими спецслужбами.
Вчера вечером сообщения в полицию о покушении на Аркадия Бабченко взорвали информационные агентства. Позже киевская полиция распространила фоторобот киллера: мужчина в возрасте 40–45 лет, рост — около 180 см, седая борода, одет в джинсовую куртку и джинсы, на голове — темно-синяя бейсболка. В общем, по таким приметам найти убийцу трудно. Соседи никаких выстрелов не слышали и ничего не видели.
Украинские политики в один голос заявили о виновности России буквально через несколько часов после покушения. В Москве отрицали какую-либо причастность к этому покушению и говорили о том, что Украина пользуется шаблонными обвинениями.
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и СМИ: «Бабченко известен своими оппозиционными взглядами. Он их не скрывал, он их демонстрировал, он их нес на плакатах перед собой. И если кто и был заинтересован в убийстве, то это противники России. Всегда надо искать, кому это выгодно. России убийство Бабченко категорически невыгодно».
В день якобы убийства в Киеве с визитом находится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Украинские власти вводят в заблуждение и его. Он назвал случившееся «грустной и шокирующей новостью» и потребовал от украинских властей провести полномасштабное расследование.
И вот выясняется, что все это — спецоперация украинских спецслужб, которую готовили два месяца. Задержан организатор покушения, гражданин Украины, а целью таинственных заказчиков было убийство по меньшей мере 30 человек на Украине. Появление живого и здорового Аркадия Бабченко обставили с излишними театральными эффектами.
Первая реакция на этот спектакль украинских спецслужб — полное недоумение. Особенно учитывая те заявления политиков, которые прозвучали раньше. В международной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение действиями украинских властей по делу об «убийстве» Бабченко.
Кристоф Делуар, глава «Репортеров без границ»: «Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства „играют“ с фактами, в особенности — когда это делают с журналистами».
Пока известно, что исполнитель инсценировки с убийством, тот самый человек с седой бородой, сотрудничал со следствием и будет проходить по делу как свидетель.
Украинские политики в один голос заявили о виновности России буквально через несколько часов после покушения. В Москве отрицали какую-либо причастность к этому покушению и говорили о том, что Украина пользуется шаблонными обвинениями.
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и СМИ: «Бабченко известен своими оппозиционными взглядами. Он их не скрывал, он их демонстрировал, он их нес на плакатах перед собой. И если кто и был заинтересован в убийстве, то это противники России. Всегда надо искать, кому это выгодно. России убийство Бабченко категорически невыгодно».
В день якобы убийства в Киеве с визитом находится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Украинские власти вводят в заблуждение и его. Он назвал случившееся «грустной и шокирующей новостью» и потребовал от украинских властей провести полномасштабное расследование.
И вот выясняется, что все это — спецоперация украинских спецслужб, которую готовили два месяца. Задержан организатор покушения, гражданин Украины, а целью таинственных заказчиков было убийство по меньшей мере 30 человек на Украине. Появление живого и здорового Аркадия Бабченко обставили с излишними театральными эффектами.
Первая реакция на этот спектакль украинских спецслужб — полное недоумение. Особенно учитывая те заявления политиков, которые прозвучали раньше. В международной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение действиями украинских властей по делу об «убийстве» Бабченко.
Кристоф Делуар, глава «Репортеров без границ»: «Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства „играют“ с фактами, в особенности — когда это делают с журналистами».
RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l’information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F— Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.
Пока известно, что исполнитель инсценировки с убийством, тот самый человек с седой бородой, сотрудничал со следствием и будет проходить по делу как свидетель.
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