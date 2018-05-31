    «В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»

    3 комментария
    «В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»

    «В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»

    «В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»
  • Фото: Associated Press © 2018, Efrem Lukatsky

    • Российский журналист Аркадий Бабченко раскрыл детали инсценировки своей «смерти».

    О том, как Бабченко согласился на операцию украинских спецслужб, журналист рассказал в интервью BBC. Он признался, что поначалу не хотел сотрудничать с агентами.

    Аркадий Бабченко: «Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить».

    По словам Бабченко, его жена знала о происходящем.

    Аркадий Бабченко: «Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах».

    Бабченко также сказал, что подготовка к инсценировке его смерти шла месяц. «Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», — сказал он.

    Аркадий Бабченко: «Мы отъехали, потом я „умер“. „Скорая“ сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого».

    Напомним, «застреленного» киллером журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, оплакивали почти сутки, пока он сам живой и невредимый не предстал на пресс-конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц Бабченко.

    смотреть«Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    «Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации покушения на Бабченко российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Сегодня стало известно его имя — это Борис Львович Герман, директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Это предприятие имеет давние отношения с министерством обороны Украины, сам Борис Герман известен волонтерской деятельностью для нужд силовой операции в Донбассе. Как ожидается, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту. Сообщалось, что он якобы готовил покушение на 30 человек.

    Убийство и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили власти страны за инсценировку с расправой.

    Новости по теме

    «Убийство» Аркадия Бабченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru