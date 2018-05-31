«В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»

Российский журналист Аркадий Бабченко раскрыл детали инсценировки своей «смерти».
О том, как Бабченко согласился на операцию украинских спецслужб, журналист рассказал в интервью BBC. Он признался, что поначалу не хотел сотрудничать с агентами.
Аркадий Бабченко: «Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить».
По словам Бабченко, его жена знала о происходящем.
Аркадий Бабченко: «Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах».
Бабченко также сказал, что подготовка к инсценировке его смерти шла месяц. «Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», — сказал он.
Аркадий Бабченко: «Мы отъехали, потом я „умер“. „Скорая“ сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого».
Напомним, «застреленного» киллером журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, оплакивали почти сутки, пока он сам живой и невредимый не предстал на пресс-конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц Бабченко.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации покушения на Бабченко российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Сегодня стало известно его имя — это Борис Львович Герман, директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Это предприятие имеет давние отношения с министерством обороны Украины, сам Борис Герман известен волонтерской деятельностью для нужд силовой операции в Донбассе. Как ожидается, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту. Сообщалось, что он якобы готовил покушение на 30 человек.
Убийство и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили власти страны за инсценировку с расправой.
Аркадий Бабченко: «Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить».
По словам Бабченко, его жена знала о происходящем.
Аркадий Бабченко: «Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах».
Бабченко также сказал, что подготовка к инсценировке его смерти шла месяц. «Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», — сказал он.
Аркадий Бабченко: «Мы отъехали, потом я „умер“. „Скорая“ сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого».
Напомним, «застреленного» киллером журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, оплакивали почти сутки, пока он сам живой и невредимый не предстал на пресс-конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц Бабченко.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации покушения на Бабченко российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Сегодня стало известно его имя — это Борис Львович Герман, директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Это предприятие имеет давние отношения с министерством обороны Украины, сам Борис Герман известен волонтерской деятельностью для нужд силовой операции в Донбассе. Как ожидается, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту. Сообщалось, что он якобы готовил покушение на 30 человек.
Убийство и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили власти страны за инсценировку с расправой.
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