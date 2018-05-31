В Киеве назвали причину инсценировки убийства Бабченко

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, зачем понадобилась инсценировка убийства переехавшего на Украину российского журналиста Аркадия Бабченко. В РФ и на Западе, напомним, брифинг СБУ с «явлением народу» Бабченко после сообщений о его расстреле киллером назвали карнавалом и трюком уличных фокусников.
По словам Геращенко, которого цитирует телеканал «112 Украина», чтобы доказать в суде вину организатора покушения, необходимо было зафиксировать «факт отчетности организатора перед заказчиками».
Антон Геращенко, депутат Верховной рады: «Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло».
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, якобы застрелили 29 мая в Киеве, накануне появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста.
В Москве назвали произошедшее провокацией против нашей страны. В МИД выразили уверенность, что зарубежные партнеры и международные организации сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать, так, глава бельгийского МИД заявил, что Киеву не следовало делать того, в чем Украина упрекает других, то есть распространять фейки.
Согласны с таким мнением и большинство британских и американских журналистов. Им пришлось рассказать сначала о смерти Бабченко, а потом о его чудесном «воскрешении». Например, обозреватель The Guardian Шон Уокер назвал эту историю замечательным трюком, достойным уличного фокусника.
Антон Геращенко, депутат Верховной рады: «Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло».
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, якобы застрелили 29 мая в Киеве, накануне появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста.
В Москве назвали произошедшее провокацией против нашей страны. В МИД выразили уверенность, что зарубежные партнеры и международные организации сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать, так, глава бельгийского МИД заявил, что Киеву не следовало делать того, в чем Украина упрекает других, то есть распространять фейки.
Согласны с таким мнением и большинство британских и американских журналистов. Им пришлось рассказать сначала о смерти Бабченко, а потом о его чудесном «воскрешении». Например, обозреватель The Guardian Шон Уокер назвал эту историю замечательным трюком, достойным уличного фокусника.
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