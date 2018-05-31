    В Киеве назвали причину инсценировки убийства Бабченко

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    В Киеве назвали причину инсценировки убийства Бабченко

    В Киеве назвали причину инсценировки убийства Бабченко

    В Киеве назвали причину инсценировки убийства Бабченко
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, зачем понадобилась инсценировка убийства переехавшего на Украину российского журналиста Аркадия Бабченко. В РФ и на Западе, напомним, брифинг СБУ с «явлением народу» Бабченко после сообщений о его расстреле киллером назвали карнавалом и трюком уличных фокусников.

    По словам Геращенко, которого цитирует телеканал «112 Украина», чтобы доказать в суде вину организатора покушения, необходимо было зафиксировать «факт отчетности организатора перед заказчиками».

    Антон Геращенко, депутат Верховной рады: «Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло».

    Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, якобы застрелили 29 мая в Киеве, накануне появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста.

    смотретьШоу с воскрешением: чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
    Шоу с воскрешением: чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
    В Москве назвали произошедшее провокацией против нашей страны. В МИД выразили уверенность, что зарубежные партнеры и международные организации сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать, так, глава бельгийского МИД заявил, что Киеву не следовало делать того, в чем Украина упрекает других, то есть распространять фейки.

    смотреть«Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    «Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    Согласны с таким мнением и большинство британских и американских журналистов. Им пришлось рассказать сначала о смерти Бабченко, а потом о его чудесном «воскрешении». Например, обозреватель The Guardian Шон Уокер назвал эту историю замечательным трюком, достойным уличного фокусника.

    Новости по теме

    «Убийство» Аркадия Бабченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru