    СБУ: Аркадий Бабченко жив, организатор покушения задержан
    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства. Украина, журналистика, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства

    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства

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    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства

    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства

    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства
    • Фото: 112.ua

      • Российский журналист Аркадий Бабченко появился перед прессой и рассказал, что его «убийство» оказалось инсценировкой.

      Российский журналист, об убийстве которого объявили на Украине, извинился перед коллегами и женой и заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

      Аркадий Бабченко: «Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти… Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня».

      Он поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что спасла ему жизнь.

      Аркадий Бабченко: «Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация».

      Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Был задержан организатор преступления.

      Василий Грицак, глава СБУ: «Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию».

      Во вторник вечером полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит.

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