Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства

Российский журналист Аркадий Бабченко появился перед прессой и рассказал, что его «убийство» оказалось инсценировкой.
Российский журналист, об убийстве которого объявили на Украине, извинился перед коллегами и женой и заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
Аркадий Бабченко: «Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти… Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня».
Он поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что спасла ему жизнь.
Аркадий Бабченко: «Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Был задержан организатор преступления.
Василий Грицак, глава СБУ: «Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию».
Во вторник вечером полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит.
Аркадий Бабченко: «Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти… Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня».
Он поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что спасла ему жизнь.
Аркадий Бабченко: «Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Был задержан организатор преступления.
Василий Грицак, глава СБУ: «Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию».
Во вторник вечером полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит.
Комментарии