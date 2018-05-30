    СБУ: Аркадий Бабченко жив, организатор покушения задержан

    СБУ: организатор покушения на Бабченко планировал убить 30 человек

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    СБУ: организатор покушения на Бабченко планировал убить 30 человек

    СБУ: организатор покушения на Бабченко планировал убить 30 человек

    Организатор готовившегося покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал убийство около 30 человек на территории Украины.

    Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины: «Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения — вдумайтесь в цифру — 30 лиц на территории Украины… Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть».

    Ранее в среду Грицак в ходе брифинга сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, жив. Затем сам Бабченко предстал перед прессой и заявил, что ему сообщили о поступившем на него «заказе» месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

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