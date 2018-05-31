Горец, Кенни и Джон Сноу: «воскрешение» журналиста Бабченко стало мемом

«Убийство» и «воскрешение» Аркадия Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Якобы застреленного журналиста оплакивали почти сутки, пока он сам — живой и невредимый — не предстал на конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц. Вот только представление понравилось далеко не всем.
Креативный подход украинских спецслужб вызвал и волну народного творчества. Интернет заполонили карикатуры на тему чудесного воскрешения. Так, например, Аркадия Бабченко сделали героем картины Ильи Репина. У другого интернет-пользователя возникли ассоциации с Виктором Цоем, который, как известно, тоже жив.
Но чаще всего журналиста представляли в образе неубиваемых героев кино, таких как бессмертный Горец, оживший Джон Сноу из «Игры престолов», Шерлок Холмс, выживший в битве с профессором Мориарти, или Кенни из мультфильма «Южный Парк» — он умирает и воскресает буквально в каждой серии.
Ну а потом, когда растерянные люди в Москве возле Дома журналиста ходили с букетами цветов и не знали, что с ними делать, многим вспомнился Бубликов из «Служебного романа».
Ранее интернет-пользователи вслед за новостями о «воскресшем» журналисте поспешили «воскресить» Троцкого, Кобейна и динозавров.
Но чаще всего журналиста представляли в образе неубиваемых героев кино, таких как бессмертный Горец, оживший Джон Сноу из «Игры престолов», Шерлок Холмс, выживший в битве с профессором Мориарти, или Кенни из мультфильма «Южный Парк» — он умирает и воскресает буквально в каждой серии.
Ну а потом, когда растерянные люди в Москве возле Дома журналиста ходили с букетами цветов и не знали, что с ними делать, многим вспомнился Бубликов из «Служебного романа».
Ранее интернет-пользователи вслед за новостями о «воскресшем» журналисте поспешили «воскресить» Троцкого, Кобейна и динозавров.
Комментарии