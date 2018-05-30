    В соцсетях вслед за Бабченко «воскресили» Кобейна и динозавров

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    В соцсетях вслед за Бабченко «воскресили» Кобейна и динозавров

    В соцсетях вслед за Бабченко «воскресили» Кобейна и динозавров

    Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось постановкой. На это незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей.

    «Смерть» Аркадия Бабченко получила шансы превратиться в полноценный мем. Вслед за новостями о «воскресшем» журналисте интернет-пользователи поспешили «воскресить» не только некоторых знаменитостей и исторических личностей, но даже динозавров.









































    Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили накануне на Украине, сегодня предстал на брифинге СБУ, он извинился перед коллегами и женой, заявив, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

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