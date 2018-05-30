В соцсетях вслед за Бабченко «воскресили» Кобейна и динозавров

Я жив, это была совместная спецоперация мексиканских властей и ледоруба. pic.twitter.com/9Q4qwL8hCy — декабристка (@LoraSuslova) 30 мая 2018 г.

Так вот может быть мне кто-то объяснит, почему на фотороботе украинцы решили нарисовать, что Бабченко убил Никол Пашинян? pic.twitter.com/9DT4tiHpF5 — ядерный потанцевал (@polinanem) 30 мая 2018 г.

Когда рагули уже обклеили посольство РФ в Киеве фотографиями Бабченко, убитого кровавой гэбнёй, но вдруг что-то пошло не так…😂 pic.twitter.com/4nu3YuDGYb — Дон Дигидон⏺️ (@avvatar07) 30 мая 2018 г.

Так-же убийцей Бабченко мог быть назначен Шарий pic.twitter.com/B7Kdy1ML6d — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 30 мая 2018 г.

Никогда так Штирлиц не был близок к провалу, как СБУ Шумерии по операции «живой труп» Бабченко 😂 кон гениально… pic.twitter.com/cwxrYLFLu5 — Сама прилежность (@adimetra0995) 30 мая 2018 г.

Люди приходят к Соловецкому камню в Петербурге на акцию памяти Бабченко и прямо тут узнав, что он жив, готовы его убить! pic.twitter.com/6eZp9RWlms — Олег Анатольевич (@dolg132005) 30 мая 2018 г.

Мне кажется, теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена. — Валаар Моргулис (@mvalaar) 30 мая 2018 г.

Глава СБУ объявил, что за убийством Аркадия Бабченко стоят российские спецслужбы. Задержан исполнитель преступления. А БАБЧЕНКО ЖИВ. Это была спецоперация. https://t.co/E9ghN72hWm — Лентач (@oldLentach) 30 мая 2018 г.

В Москве у Дома журналистов сняли табличку в память об Аркадии Бабченко



Фото: Юрий Белят / RTVI pic.twitter.com/VwrWKX9GoM — RTVI (@RTVi) 30 мая 2018 г.