В соцсетях вслед за Бабченко «воскресили» Кобейна и динозавров

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось постановкой. На это незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей.
В свете текущих событий pic.twitter.com/mN9ReXrhWT— Лентач (@oldLentach) 30 мая 2018 г.
Я жив, это была совместная спецоперация мексиканских властей и ледоруба. pic.twitter.com/9Q4qwL8hCy— декабристка (@LoraSuslova) 30 мая 2018 г.
Так вот может быть мне кто-то объяснит, почему на фотороботе украинцы решили нарисовать, что Бабченко убил Никол Пашинян? pic.twitter.com/9DT4tiHpF5— ядерный потанцевал (@polinanem) 30 мая 2018 г.
Когда рагули уже обклеили посольство РФ в Киеве фотографиями Бабченко, убитого кровавой гэбнёй, но вдруг что-то пошло не так…😂 pic.twitter.com/4nu3YuDGYb— Дон Дигидон⏺️ (@avvatar07) 30 мая 2018 г.
Так-же убийцей Бабченко мог быть назначен Шарий pic.twitter.com/B7Kdy1ML6d— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 30 мая 2018 г.
Никогда так Штирлиц не был близок к провалу, как СБУ Шумерии по операции «живой труп» Бабченко 😂 кон гениально… pic.twitter.com/cwxrYLFLu5— Сама прилежность (@adimetra0995) 30 мая 2018 г.
Люди приходят к Соловецкому камню в Петербурге на акцию памяти Бабченко и прямо тут узнав, что он жив, готовы его убить! pic.twitter.com/6eZp9RWlms— Олег Анатольевич (@dolg132005) 30 мая 2018 г.
30 мая 2018 г.
Вкратце о сегодняшнем дне: pic.twitter.com/9ik3BT7kf9— Лентач (@the_lentach) 30 мая 2018 г.
Мне кажется, теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена.— Валаар Моргулис (@mvalaar) 30 мая 2018 г.
30 мая 2018 г.
Глава СБУ объявил, что за убийством Аркадия Бабченко стоят российские спецслужбы. Задержан исполнитель преступления. А БАБЧЕНКО ЖИВ. Это была спецоперация. https://t.co/E9ghN72hWm— Лентач (@oldLentach) 30 мая 2018 г.
В Москве у Дома журналистов сняли табличку в память об Аркадии Бабченко— RTVI (@RTVi) 30 мая 2018 г.
Фото: Юрий Белят / RTVI pic.twitter.com/VwrWKX9GoM
Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили накануне на Украине, сегодня предстал на брифинге СБУ, он извинился перед коллегами и женой, заявив, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
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