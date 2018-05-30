    СБУ: Аркадий Бабченко жив, организатор покушения задержан

    «Пропагандистский эффект»: Захарова отреагировала на «воскрешение» Бабченко

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    «Пропагандистский эффект»: Захарова отреагировала на «воскрешение» Бабченко

    «Пропагандистский эффект»: Захарова отреагировала на «воскрешение» Бабченко

    «Пропагандистский эффект»: Захарова отреагировала на «воскрешение» Бабченко
  • Фото: 112.ua

    • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала историю с «воскрешением» российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.

    Мария Захарова: «То, что Бабченко жив, лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно».

    То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось.
    То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно.

    Опубликовано Марией Захаровой 30 мая 2018 г.


    Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили накануне на Украине, сегодня предстал на брифинге СБУ, он извинился перед коллегами и женой, заявив, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

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