«Пропагандистский эффект»: Захарова отреагировала на «воскрешение» Бабченко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала историю с «воскрешением» российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.
Мария Захарова: «То, что Бабченко жив, лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно».
Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили накануне на Украине, сегодня предстал на брифинге СБУ, он извинился перед коллегами и женой, заявив, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось.Опубликовано Марией Захаровой 30 мая 2018 г.
То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно.
Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили накануне на Украине, сегодня предстал на брифинге СБУ, он извинился перед коллегами и женой, заявив, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
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