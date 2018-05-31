Международная федерация журналистов назвала цирком спецоперацию с Бабченко

Международная федерация журналистов (МФЖ) сочла пропагандистской операцией и цирком инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и последующие заявления властей Украины по этому делу.
Президент организации отметил, что Киев серьезно подорвал доверие к себе. Заявление Филиппа Леруты было опубликовано на сайте организации.
Филипп Лерута, президент МФЖ: «Это уже не просто случай с журналистом, а полный цирк. Недопустимо лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые искренне отреагировали на это так называемое убийство».
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Выяснилось, что «убийство» Бабченко оказалось инсценировкой, частью операции спецслужб Незалежной. В Кремле ситуацию с Бабченко назвали странной.
Филипп Лерута, президент МФЖ: «Это уже не просто случай с журналистом, а полный цирк. Недопустимо лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые искренне отреагировали на это так называемое убийство».
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Выяснилось, что «убийство» Бабченко оказалось инсценировкой, частью операции спецслужб Незалежной. В Кремле ситуацию с Бабченко назвали странной.
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