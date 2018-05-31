    Международная федерация журналистов назвала цирком спецоперацию с Бабченко

    комментировать

    Международная федерация журналистов назвала цирком спецоперацию с Бабченко

    Международная федерация журналистов назвала цирком спецоперацию с Бабченко

    Международная федерация журналистов (МФЖ) сочла пропагандистской операцией и цирком инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и последующие заявления властей Украины по этому делу.

    Президент организации отметил, что Киев серьезно подорвал доверие к себе. Заявление Филиппа Леруты было опубликовано на сайте организации.

    Филипп Лерута, президент МФЖ: «Это уже не просто случай с журналистом, а полный цирк. Недопустимо лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые искренне отреагировали на это так называемое убийство».

    смотреть«Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    «Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Выяснилось, что «убийство» Бабченко оказалось инсценировкой, частью операции спецслужб Незалежной. В Кремле ситуацию с Бабченко назвали странной.

    Новости по теме

    «Убийство» Аркадия Бабченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru