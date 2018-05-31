Песков назвал странной историю с «убийством» Бабченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель здесь оправдывает средства. Слава богу, что человек жив. Это не меняет нашего отношения к Украине, где журналистом быть опасно».
Также Песков сообщил, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на Бабченко, иначе будут выглядеть как британские коллеги.
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, якобы застрелили 29 мая в Киеве, накануне появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что это «убийство» было частью спецоперации. В Киеве поспешили дать объяснение инсценировке. Со слов депутата Рады Антона Геращенко, надо было зафиксировать «факт отчетности организатора (убийства) перед заказчиками (преступления)».
В Москве назвали произошедшее провокацией против нашей страны. В МИД выразили уверенность, что на Западе сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать.
Британским и американским журналистам пришлось рассказать сначала о смерти Бабченко, а потом о его чудесном «воскрешении». Так, The New York Times назвала постановку убийства Бабченко плохой идеей, ведь сейчас идет настоящая борьбе с фейковыми новостями, в то время как правдивую информацию часто игнорируют.
Также Песков сообщил, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на Бабченко, иначе будут выглядеть как британские коллеги.
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, якобы застрелили 29 мая в Киеве, накануне появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что это «убийство» было частью спецоперации. В Киеве поспешили дать объяснение инсценировке. Со слов депутата Рады Антона Геращенко, надо было зафиксировать «факт отчетности организатора (убийства) перед заказчиками (преступления)».
В Москве назвали произошедшее провокацией против нашей страны. В МИД выразили уверенность, что на Западе сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать.
Британским и американским журналистам пришлось рассказать сначала о смерти Бабченко, а потом о его чудесном «воскрешении». Так, The New York Times назвала постановку убийства Бабченко плохой идеей, ведь сейчас идет настоящая борьбе с фейковыми новостями, в то время как правдивую информацию часто игнорируют.
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